Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру лидеров российской команды в матчах со сборными Кипра (5:0) и Шотландии (4:0).
"Во время игры поймал себя на мысли, что наш Джикия стал завидовать Головину (смеется). Я ему говорю, что ты лаврам Головина не завидуй, давай-ка на свое место. С одной стороны радует, что так играем, забиваем столько. Но с другой, отсебятиной заниматься не надо в любом случае. Есть сценарий, который надо реализовывать.
Головин и Черышев — лидеры по количеству спринтов и рывков? Оба играют в Европе. Там ты адаптируешься и играешь на том уровне, хочешь или не хочешь.
Головин ни одной секунды в молодежной сборной не играл. Он был готов к уровню основной с самого начала. Если кто-то будет такой же, то он будет играть в основной сборной. Я всегда интересуюсь у тренеров "молодежки", кто и как относится к сборной. Мне не нравится, что кто-то делает себе поблажки: где-то буду играть, где-то нет", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Черчесов: Джикия стал завидовать Головину. Я сказал ему: "Давай-ка на свое место"
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