"Я всегда интересуюсь, кто как относится к сборной. Мы внимательно со стороны смотрим. Фамилии пока называть не буду. Если так будет дальше продолжаться, и фамилии назову.
Мне не нравится, что кто-то как-то где-то себе делает поблажки: могу играть, могу не играть. Если такое будет, боюсь, что в первой команде под нашим руководством он никогда не окажется. Потому что желание играть и отдать все в сборной должно быть постоянной величиной", — заявил Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Черчесов: не нравится, что кто-то себе делает поблажки. Если так продолжится, назову фамилии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал недовольство отношением к делу со стороны неназванных им футболистов молодежной сборной России.
Фото: Александр Мысякин, Sport24
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»