Черчесов: не нравится, что кто-то себе делает поблажки. Если так продолжится, назову фамилии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал недовольство отношением к делу со стороны неназванных им футболистов молодежной сборной России.

Фото: Александр Мысякин, Sport24