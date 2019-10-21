Фан-зоны на Евро-2020 планируются в Новосибирске и Ханты-Мансийске

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов рассказал о подготовке к чемпионату Европы 2020 года.
Санкт-Петербург во время чемпионата Европы примет три встречи группового этапа и игру четвертьфинала.
— Какие города России могут быть оснащены фан-зоной?
— Ведем переговоры с Ленинградской областью, Новосибирской областью, Ханты-Мансийским автономным округом. Будем предлагать "Розе Хутор", Сочи, что-то сделаем в Московской области. Есть идеи мобильных фан-зон, которые работали во время чемпионата мира. Все-таки для многих городов такой проект проще реализовать.
Пожелания есть, все зависит от бюджетов. В городах, с которыми у нас партнерские отношения, предлагаем свой формат. Но будем смотреть, что выберут, как договоримся. Страна у нас большая, есть где работать. Хотелось бы, чтобы в турнир был вовлечен не только Петербург, ведь это популяризация футбола.
В программе комитета культуры Санкт-Петербурга уже есть проект футбольного чтения. У нас интересный замысел: хотим вспомнить классиков, которые были футбольными болельщиками. Плюс будет организован матч на самом широком — Синем — мосту. Город поддержал.
— Кто в нем будет участвовать?
— Сейчас выясняем. Возможно, команда болельщиков, команда администрации или команда ветеранов.
Планируем организовать футбольный марафон. Хотим поставить рекорд по количеству игроков в одном матче. Проект будет проходить в два дня. Обратились в Книгу рекордов Гиннеса.
— Когда его планируется провести?
— Обсуждаем. У нас в Петербурге непростые климатические условия. Думаем организовать его в дни белых ночей: в мае, июне.
Также хотим провести масштабный квиз на тему футбола. Обсуждаем составы участников. Была идея сделать интернациональный футбольный стенд-ап, где ребята могли бы выступать на английском и русском языках.
— Будет ли футбольная выставка?
— Совместно с государственным музеем спорта будет организована выставка футбола. Во время чемпионата мира ее посетил Йозеф Блаттер, провел там час. Ему все понравилось. Этот опыт используем и на чемпионате Европы.
Вообще, очень многое зависит от спонсоров и от безопасности, все-таки это массовые мероприятия. Есть утвержденный план, идет поиск финансирования и согласование окончательных дат. Хотим выбирать разные промежутки времени: 100, 50 дней до старта и так далее. На согласование с УЕФА сейчас требуется меньше времени, потому что у нас уже есть определенная репутация, — цитирует Латыпова "РБ-Спорт".
Фан-зоны на Евро-2020 планируются в Новосибирске и Ханты-Мансийске
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