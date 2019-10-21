Лебедев — о решении разводить сборные России и Косово: давайте признаем и команды из Крыма

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово в турнирах под эгидой организации.

Фото: РИА Новости