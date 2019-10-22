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Туктамышева: надеюсь, Россия выйдет в полуфинал Евро-2020

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о любимых местах Санкт-Петербурга — города, который будет принимать матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Уверена, что Петербург блестяще справится с проведением матчей чемпионата Европы. У нашего города уже есть достаточный опыт: здесь не только проходили матчи чемпионата мира по футболу, который был признан лучшим в истории, но и игры Лиги чемпионов. Мы очень гостеприимны, любим и умеем делать всё, чтобы приятно удивить приезжающих к нам болельщиков. И это не просто слова, всё это было видно во время чемпионата мира, множество счастливых лиц. Мы ведь дружелюбные, приветливые. Думаю, что всё пройдёт на ура. Кроме того, мы как никто умеем на высочайшем уровне проводить международные спортивные соревнования.

Надеюсь, что сборная России добьётся такого же успеха, как на чемпионате мира. Надеюсь, что наша любовь и поддержка придадут команде силы, и футболисты выйдут в четвертьфинал или даже полуфинал. Мне бы очень этого хотелось", — цитирует Туктамышеву Welcome 2020.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Туктамышева Сборная России
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