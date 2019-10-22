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Сборная Украины праздновала свой выход на Евро-2020 до пяти утра с пивом и вином

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал, как футболисты праздновали свой выход в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

"Мы праздновали выход на Евро до пяти утра. В раздевалке администратор сборной откупорил большую бутылку шампанского, брызгами намочил футболистов и тренеров. Около часа ночи команда продолжила празднование в ресторане отеля, в котором остановилась.

Конечно, тренеры позволили игрокам выпить спиртное. На столах было пиво, вино. Первым тост сказал Шевченко, поблагодарил команду за проделанную работу. Затем теплые слова мы услышали от Пятова, Коноплянки, Малиновского.

Ребята вспомнили трудные времена, которые им пришлось пережить, бешеную критику, которая звучала в их адрес в начале сотрудничества с Шевченко.

На праздновании футболисты были, как никогда, возвышенные, братались между собой. Была очень домашняя атмосфера, так, как будто за столом праздновала большая семья", - цитирует Василькова "Експрес".


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Теги: Сборная Украины
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