Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Об этом сообщает Footy Headlines

Фото: footyheadlines.com

На новой форме красного цвета появится высокий воротник и манжеты с широким рукавом. Домашний комплект экипировки имеет белый воротник, а манжеты бело-синие, что вместе с красным цветом формы создает эффект российского флага.



Девиз домашней формы на Евро-2020 — "Искусство встречает спорт".