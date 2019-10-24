Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 28 ноября.
Рейтинг ФИФА от 24 октября:
1 (1). Бельгия — 1755 очков
2 (2). Франция — 1726
3 (3). Бразилия — 1715
4 (4). Англия — 1651
5 (6). Уругвай — 1642
6 (5). Португалия — 1632
7 (8). Хорватия — 1631
8 (7). Испания — 1625
9 (10). Аргентина — 1617…
10 (9). Колумбия — 1615…
37 (42). Россия — 1474.
Ранее сборная России обеспечила себе выход на Евро-2020, обыграв в октябре Шотландию (4:0) и Кипр (5:0).
Сборная России поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА
Сборная России переместилась на 37-е место в обновленном рейтинге ФИФА, поднявшись на пять мест.
Фото: официальный сайт РФС
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