Сборная России поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА

Фото: официальный сайт РФС

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 28 ноября.



Рейтинг ФИФА от 24 октября:



1 (1). Бельгия — 1755 очков



2 (2). Франция — 1726



3 (3). Бразилия — 1715



4 (4). Англия — 1651



5 (6). Уругвай — 1642



6 (5). Португалия — 1632



7 (8). Хорватия — 1631



8 (7). Испания — 1625



9 (10). Аргентина — 1617…



10 (9). Колумбия — 1615…



37 (42). Россия — 1474.



Ранее сборная России обеспечила себе выход на Евро-2020, обыграв в октябре Шотландию (4:0) и Кипр (5:0).