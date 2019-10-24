Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин высказался о прогрессе национальной команды после чемпионата мира 2018 года.
"На данный момент в нашей сборной, помимо того, что она сильна как команда, каждый человек силен как индивидуальность, как личность. На поле ты играешь не только как футболист. У каждого игрока есть какая-то харизма, которую он дает команде, которая помогает.
После того, как выстрелили на ЧМ, все ждали, что потом, возможно, будет спад. В этот момент нужно было сыграть так, как мы и сделали: добивались побед, поддерживали уровень позитива вокруг сборной, который был на ЧМ", — цитирует Ерохина "Матч ТВ".
Ерохин: Россия сильна как команда, а каждый игрок силен как индивидуальность, как личность
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