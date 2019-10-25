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Морено: Месси не нужно тренировать, он сам и есть футбол

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено высоко оценил игру капитана и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Лео играет на другом уровне, чем кто-либо другой. Его не нужно тренировать, он сам и есть футбол. С Лео как в матрице, он видит все движения ног соперников и движения голкипера. После этого у него появляется возможность принять правильные решения", — цитирует Морено Goal.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Лионель Месси провёл 3 матча, в которых забил 1 гол. После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав 7 очков. В следующем туре каталонский клуб 5 ноября на своём поле встретится со "Славией". Газета The Independent признала Месси лучшим игроком XXI века.

"Чемпионат"


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Теги: Морено Месси Сборная Испании Чемпионат Европы
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