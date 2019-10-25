Стал известен состав сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией

Сборная Украины в ноябре проведет два матча — товарищескую встречу против Эстонии в Запорожье (14 ноября) и матч отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).



Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").



Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — "Динамо" Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).



Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — "Динамо" Киев), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).



Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").