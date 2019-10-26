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Шевченко назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2020 с Сербией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды на товарищеский матч с Эстонией и встречу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтёр"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — "Динамо"), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — "Шахтёр"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — "Шахтёр"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Матч Украина — Эстония состоится 14 ноября. Встреча Сербия — Украина пройдёт 17 ноября.

Напомним, сборная Украины уже гарантировала себе первое место в группе В и путёвку в финальную стадию Евро-2020.


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Теги: Шевченко сборная Украины Сборная Сербии Чемпионат Европы
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