Сборная Болгарии наказана за расизм болельщиков двумя матчами без зрителей

Сборная Болгарии проведёт без зрителей две игры (одну из которых условно) из-за расистского скандала на матче квалификации Евро против сборной Англии, сообщает Sky Sports News.

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Также болгарская федерация футбола получила штраф в 75 тыс. евро.



Напомним, что матч Болгария — Англия дважды останавливался из-за проявлений расизма на трибунах. Арбитр мог прервать игру, но англичане были согласны продолжить.



Результатом скандала также стала отставка главы Футбольного союза Болгарии Борислава Михайлова.