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Сборная Болгарии наказана за расизм болельщиков двумя матчами без зрителей

Сборная Болгарии проведёт без зрителей две игры (одну из которых условно) из-за расистского скандала на матче квалификации Евро против сборной Англии, сообщает Sky Sports News.
Фото: getty images
Также болгарская федерация футбола получила штраф в 75 тыс. евро.

Напомним, что матч Болгария — Англия дважды останавливался из-за проявлений расизма на трибунах. Арбитр мог прервать игру, но англичане были согласны продолжить.

Результатом скандала также стала отставка главы Футбольного союза Болгарии Борислава Михайлова.


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Теги: сборная Болгарии сборная Англии
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