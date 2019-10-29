Также болгарская федерация футбола получила штраф в 75 тыс. евро.
Напомним, что матч Болгария — Англия дважды останавливался из-за проявлений расизма на трибунах. Арбитр мог прервать игру, но англичане были согласны продолжить.
Результатом скандала также стала отставка главы Футбольного союза Болгарии Борислава Михайлова.
Сборная Болгарии наказана за расизм болельщиков двумя матчами без зрителей
Сборная Болгарии проведёт без зрителей две игры (одну из которых условно) из-за расистского скандала на матче квалификации Евро против сборной Англии, сообщает Sky Sports News.
Фото: getty images
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