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Английский нападающий раскритиковал УЕФА за решение о двух матчах без зрителей для сборной Болгарии

Нападающий "Ливерпуля" Райан Брюстер остался недоволен решением УЕФА наказать сборную Болгарии проведением следующих двух домашних встреч без зрителей. При этом на вторую игру наказание распространяется условно. По мнению Брюстера, это слишком мягкие санкции.

Напомним, что УЕФА выдвинул сборной Болгарии обвинения в расистском поведении болельщиков во время матча отборочного раунда к Евро-2020 Болгария — Англия (0:6).

"Еще один сумасшедший вердикт. Две игры дисквалификации за нацистские приветствия и расизм. Мир должен проснуться", — написал Брюстер в твиттере.

Sport24


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Теги: УЕФА Сборная Англии Сборная Болгарии Чемпионат Европы
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