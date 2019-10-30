Де Вильена попал в заявку сборной Голландии на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной Голландии огласил заявку команды на отборочные матчи Евро-2020 против Северной Ирландии (16 ноября) и Эстонии (19 ноября).



Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен ("Валенсия", Испания), Кеннет Вермер ("Фейеноорд"), Йерон Зут (ПСВ).



Защитники: Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Натан Аке ("Борнмут", Англия), Дэйли Блинд, Йоэл Фелтман (оба — "Аякс"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Дензел Думфрис (ПСВ), Ханс Хатебур ("Аталанта", Италия), Маттейс де Лигт ("Ювентус", Италия), Стефан де Врей ("Интер", Италия).



Полузащитники: Донни ван де Бек ("Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Дэви Преппер ("Брайтон", Англия), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Кевин Стротман ("Марсель", Франция), Тонни де Вильена ("Краснодар", Россия), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Англия).



Нападающие: Райан Бабел ("Галатасарай", Турция), Стефен Бергхейс ("Фейенорд", Голландия), Донел Мален (ПСВ, Голландия), Кэлвин Стенгс (АЗ, Голландия), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Квинси Промес ("Аякс"), Вут Вегхорст ("Вольфсбург", Германия), Люк де Йонг ("Севилья", Испания).