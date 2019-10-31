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Футболисты сборной России посоветовали болельщикам любимые фильмы ужасов

Футболисты сборной России назвали свои любимые фильмы ужасов.


Полузащитнику "Локомотива" Антону Миранчуку понравился фильм "Заклятие", а защитник "Зенита" Вячеслав Караваев посоветовал болельщикам сразу два хоррора: "Проклятие Аннабель" и "Астрал".

Нападающий "Млады-Болеслав" Николай Комличенко порекомендовал детективный фильм ужасов 2012 года "Синистер", а защитник "Сочи" Федор Кудряшов больше предпочитает классику — фильм Дэвида Финчера "Семь", в котором главные роли сыграли Брэд Питт и Морган Фримен.


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Теги: Сборная России
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