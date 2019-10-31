Футболисты сборной России посоветовали болельщикам любимые фильмы ужасов

Футболисты сборной России назвали свои любимые фильмы ужасов.

Адреналин в крови футболистов повышается не только перед решающими матчами. Игроки мужской сборной не прочь посмотреть ужастики. Вот вам подборка страшилок от Антона Миранчука, Фёдора Кудряшова, Вячеслава Караваева и Николая Комличенко ?

А что смотрите вы? pic.twitter.com/mdUVygTRUV — Сборная России (@TeamRussia) October 31, 2019

Полузащитнику "Локомотива" Антону Миранчуку понравился фильм "Заклятие", а защитник "Зенита" Вячеслав Караваев посоветовал болельщикам сразу два хоррора: "Проклятие Аннабель" и "Астрал".Нападающий "Млады-Болеслав" Николай Комличенко порекомендовал детективный фильм ужасов 2012 года "Синистер", а защитник "Сочи" Федор Кудряшов больше предпочитает классику — фильм Дэвида Финчера "Семь", в котором главные роли сыграли Брэд Питт и Морган Фримен.