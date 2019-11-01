Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021 с Латвией и Сербией

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав на отборочные матчи Евро-2021 с Латвией и Сербией. Об этом информирует пресс-служба РФС

Фото: официальный сайт РФС

Матч Россия — Латвия состоится 15 ноября в Ростове-на-Дону, а игра против Сербии пройдет 19 ноября в Нише.



Состав молодежной сборной выглядит следующим образом:



Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар");



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Чехия), Николай Рассказов ("Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Степанов ("Рубин"), Никита Каккоев ("Томь"), Михаил Лысов ("Локомотив");



Полузащитники: Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба — "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар");



Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев ("Краснодар").