Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему к заключительным матчам отборочного турнира чемпионата Европы национальная команда будет готовиться в Сочи.
Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.
Сбор национальной команды в Сочи пройдет с 10 по 14 ноября.
"Мы проанализировали погоду в Москве и в Сочи за последние пять лет и пришли к выводу, что на черноморском побережье будет гораздо комфортнее для тренировочного процесса. К тому же специально для нашего сбора организаторы произвели реновацию газона на стадионе им. Метревели, поле там должно быть в отличном состоянии. Учитывая то, что у нас период будет состоять из четырех тренировочных дней, мы остановили свой выбор на Сочи. Отправимся оттуда на игру в Санкт-Петербург во второй половине дня 14 ноября. В остальном подготовка пройдет по уже выверенному нами графику", — сказал Черчесов в интервью Sport24.
Черчесов объяснил решение провести сбор в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино
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