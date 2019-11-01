Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на заключительные матчи квалификации чемпионата Европы — 2020.
Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.
"Мы сделаем это во вторник, 5 ноября. В понедельник завершится очередной тур РПЛ, и на следующий день объявим состав. Сейчас идет процесс анализа матчей внутреннего первенства и еврокубков, а также состояния игроков. Как всегда, внимательно наблюдаем за кандидатами в сборную", — сказал Черчесов в интервью Sport24.
Сборная России занимает 2-е место в отборочной группе I, на 3 очка отставая от лидирующих бельгийцев.
Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
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