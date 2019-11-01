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Селюк назвал причины невызова Чалова в сборную России на заключительные матчи отбора Евро-2020

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал тот факт, что нападающий ЦСКА Федор Чалов не получил приглашение в сборную России на заключительные матчи отборочного раунда к Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Фото: РФС
"Можно ли сделать вывод, что Черчесов не планирует включать Чалова в заявку на Евро-2020? Далекоидущие выводы делать рано. Решение Черчесова должно подстегнуть мотивацию Чалова. Он остается талантливым и сильным футболистом, хоть в последних матчах у него и не идет игра.

Черчесов делает все правильно. Несмотря на то, что сборная России уже вышла на Евро-2020, матчи с Бельгией и Сан-Марино важны в первую очередь для игроков основного состава, которые здорово проявляют себя прямо сейчас. Дзюба хочет догнать Кержакова по голам за сборную, поэтому игра с Сан-Марино для него особенно важна. Игра с Бельгией необходима всей команде, чтобы проверить себя на фоне лучших европейских футболистов. Если бы Черчесов сейчас вызвал Чалова, то у других футболистов возникли бы вопросы.

Как получается, что главный тренер сборной России оставляет Чалова без внимания, но им интересуются "Валенсия" и "Кристал Пэлас"? Не спешите продавать его в Европу. Если бы все, что попадало в прессу, сбывалось, то Федор Смолов уже бы играл за мадридский "Реал". Но Чалов остается хорошим игроком, которому лишь нужно найти свою игру", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".


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Теги: Селюк Чалов Сборная России
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