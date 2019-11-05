Фомин – в сборной России, Лунёв и Соболев – больше нет. Какие изменения в новом составе Черчесова?

Тренер национальной команды чётко определился с её костяком, но всё же дал несколько поводов обсудить свой выбор на завершение квалификации к Евро.

Фото: twitter.com/rfpl