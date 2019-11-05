Фомин – в сборной России, Лунёв и Соболев – больше нет. Какие изменения в новом составе Черчесова?

Вратари: Гилерме, Джанаев, Шунин.
Защитники: Беляев, Джикия, Караваев, Кудряшов, Петров, Семенов, Фернандес, Чистяков.
Полузащитники: Бакаев, Зобнин, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Головин, Жирков, Кузяев, Оздоев, Ионов, Фомин, Черышев.
Нападающие: Дзюба, Комличенко.
Защитники: Беляев, Джикия, Караваев, Кудряшов, Петров, Семенов, Фернандес, Чистяков.
Полузащитники: Бакаев, Зобнин, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Головин, Жирков, Кузяев, Оздоев, Ионов, Фомин, Черышев.
Нападающие: Дзюба, Комличенко.
Жирным шрифтом выделены игроки, которых в предыдущем созыве команды по разным причинам не было.
Однако Зобнин и Жемалетдинов присутствовали в первоначальном списке, который пришлось корректировать из-за травм этих футболистов. На сборе их заменили Владислав Игнатьев и Павел Могилевец, которые теперь вне состава команды.
Антон Шунин ожидаемо сменил во вратарской бригаде потерявшего место в основе «Зенита» Андрея Лунёва, который ещё и травмировался.
Алексей Миранчук наверняка получил бы вызов и месяц назад, но тогда был травмирован. Теперь повреждение получил Ильзат Ахметов: в матче с «Зенитом» у хавбека ЦСКА вылетело плечо, и он покинул поле на носилках.
Фомин вместо Соболева
Самая же любопытная фигура – новичок команды Даниил Фомин. Сегодня утром Нобель Арустамян рассказал об интересе к игроку со стороны ЦСКА, но Черчесов поработает с полузащитником «Уфы» раньше Гончаренко. Он занял место Александра Соболева, который после внезапной первой поездки в сборную вместо Смолова провёл ряд невзрачных матчей.
Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов сообщал, что бомбардира беспокоит колено и не даёт ему играть на максимуме возможностей, однако после вчерашнего матча с «Рубином» заявил, что со здоровьем у него всё отлично. В таком случае невызов в сборную – для Соболева повод задуматься о своём игровом спаде. Ну и побыть наконец дома с сыном.
Комличенко плотно сидит за Дзюбой, но из сборной не выпадает и продолжает вызываться. Да, сборной вряд ли нужны три нападающих, поскольку Дзюба собирается стать лучшим бомбардиром отбора и намерен играть с Сан-Марино. Однако ранее Черчесов постоянно вызывал трёх форвардов, а теперь решил поменять распределение мест. Это говорит и о состоянии Соболева, и о достижениях Фомина.
Даниил – представитель типа футболистов, которых с каждым годом будет всё больше. Первопроходцем здесь стал Комличенко: воспитанник «Краснодара» уехал из родного клуба и раскрылся в другой лиге. Фомин уехал не за границу, а два сезона провёл в «Нижнем Новгороде». Он забил в обоих переходных матчах с «Крыльями Советов», реализовав пенальти. Команде для выхода в премьер-лигу этого не хватило, а самому Фомину – вполне.
Удивительно, но в первой же игре за «Уфу» 22-летний пацан пошёл бить пенальти «Уралу» – успешно. Через матч забил «Крыльям» с игры, а главной гордостью Даниила является матч с «Зенитом», где он великолепно отыграл в центре поля и был вознаграждён победным голом чемпиону.
На тот матч в Уфу летал сам Станислав Черчесов…
Фомин – парень дерзкий. Мы привыкли к консервативности Черчесова в отношении молодых, дежурным словам Соболева про «мне ещё рано, надо много доказывать, не думаю, что вызовут». Фомин после игры с «Зенитом» (седьмой для себя в премьер-лиге) заявил: «Конечно, для русских ребят приезд Черчесова был мотивацией, и лично для меня тоже».
Даниил Фомин: приезд Черчесова мотивировал меня
После этого центральный полузащитник прекратил забивать, но это и не главное для игрока его амплуа. Куда ценнее, что через 2,5 месяца Фомин убедил Черчесова включить его в состав сборной не разовой вспышкой, а стабильными выступлениями на дистанции.
Кстати, в полузащите «Уфы» выступает ещё один воспитанник «Краснодара» Артём Голубев, которому недавно писал Мурад Мусаев. Но Голубев «Уфой» арендован, а вот Фомин вряд ли вернётся в «Краснодар», который своевременно покинул. В отличие от плеяды выпускников академии Сафонов-Уткин-Шапи-Игнатьев, он уже достиг сборной.
И всё-таки Шунин…
По факту называть вызов Антона второй заменой не по травме и не по возвращению после травмы нельзя, всё-таки Лунёв тоже получил повреждение и не попадёт в заявку на матч с «РБ Лейпциг». Но даже без этого у Шунина были все шансы попасть в сборную, поскольку Лунёв просто сел на скамейку.
Да, Кузяев вызывается и оттуда, но Далер получает хотя бы какую-то практику в концовках матчей и выходил в старте против «Крыльев» и «Томи».
Почему Шунин и почему это было очевидно? Просто потому что Антон уже вызывался в сборную, Черчесов его прекрасно знает и держит в обойме. Юрий Дюпин может сколько угодно говорить о намерении пробиться в команду, но Черчесов делает ставку на своих проверенных бойцов.
Дюпин: думаю, не за горами тот день, когда я попаду в сборную
И часто это оправдывается: например, кто сейчас поспорит с заслуженностью вызова Джанаева?
Шунин получил травму в начале сезона, его место в сборной занял как раз Джанаев. Сейчас Антон вернулся в ворота «Динамо», очень сильно помог команде не проиграть в матче с «Ахматом», и у Черчесова нет причин его не вернуть. Ну а говорить про работу на перспективу, с новыми лицами надо не с этим тренером, всё это было обсуждено уже не раз.
Шунин помог «Динамо» спастись в матче с «Ахматом», но всплытие снова откладывается
В остальном состав сборной стабилен: линия защиты вообще не претерпела никаких изменений. Очевидно, что Черчесов давно определился с обоймой из 14-15 человек, которые имеют реальные шансы появиться на поле и стремится к превращению сборной в клуб в плане сыгранности и, как следствие, качества игры. Да, перед чемпионатом мира он наигрывал тройку защиты Джикия-Васин-Кудряшов, а успешно играл Мундиаль парой Кутепов-Игнашевич, не рассчитывал на Черышева и Дзюбу как на игроков основы, но надеяться на импровизацию каждый раз всё-таки не стоит, импровизировать лучше на основе уже имеющихся наработок.