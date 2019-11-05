Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал вызов в сборную России полузащитника клуба Даниила Фомина. В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 16 матчах за "Уфу", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
"Для нас вызов в сборную России Даниила Фомина — это огромная неожиданность. Я понимаю, что Даниил очень сильный футболист, но это стало для нас именно неожиданностью. Мы только что узнали эту новость, мы очень рады за Даниила Фомина, для футбольного клуба "Уфа" это большое признание. Надо признать, что у Станислава Черчесова большой круг футболистов, которых он просматривает. Большое и огромное признание ему, а дальше все зависит от самого Фомина", — сказал Газизов в беседе с Sport24.
Сборная России 10 ноября в Сочи начнет подготовку к двум матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года. 16 ноября россияне в Санкт-Петербурге сыграют против Бельгии, а 19 ноября на выезде встретятся с Сан-Марино.
Газизов: для "Уфы" вызов Фомина в сборную России — огромная неожиданность
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