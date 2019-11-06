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Представлен официальный мяч Евро-2020

Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года. Мяч получил название Uniforia.

При создании мяча дизайнеры вдохновлялись тем фактом, что турнир впервые в истории единовременно примут сразу 12 европейских стран: название Uniforia является производным от слов "единство" (unity) и "эйфория" (euphoria).

Дизайн мяча состоит из широких черных полос с размытыми краями в виде мазков кисти художника — отсылка к размытию границ при проведении турнира. Яркие разноцветные линии напоминают о том, что турнир пройдет в разных странах и представит их характерные культурные особенности.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи пройдут в двенадцати странах на двенадцати стадионах. Финал чемпионата Европы — 2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.



Sport24.ru


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