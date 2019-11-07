Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Бельгии и Сан-Марино, сообщает "Чемпионат", ссылаясь на Superdeporte.
По данным источника, футболист пропустит несколько недель из-за травмы бедра, которую он получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лиллем" (4:1).
Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября, а встреча Сан-Марино — Россия пройдёт 19 ноября. В отборе Евро-2020 28-летний Черышев провёл пять матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Хавбек также не сыграет в матчах чемпионата Испании с "Гранадой" (9 ноября) и "Бетисом" (23 ноября). Кроме того, под вопросом его участие в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Челси" (27 ноября).
Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Бельгии и Сан-Марино, сообщает "Чемпионат", ссылаясь на Superdeporte.
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»