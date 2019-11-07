Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев пропустит матчи с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 сентября, Серравалле).
Это связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил 5 ноября в домашней игре Лиги чемпионов против "Лилля" (4:1).
"Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Поэтому, в отличие от ситуации на предыдущем сборе с Далером Кузяевым, который, имея более легкое мышечное повреждение, изначально готовился ко второй октябрьской игре, Денис останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.
РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино
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