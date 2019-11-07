Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы относительно новой формы национальной команды.
— Как вам новая форма сборной России?
— На чемпионат мира мы выбирали то, что нам подходит, сейчас тоже. Мы принимаем непосредственное участие. Поэтому не может не нравиться то, что ты сам выбирал.
— Сколько вариантов предоставили? Из скольких выбирали?
— Мне сложно сказать, не считал.
— Вы по цвету ориентировались? По дизайну?
— И цвет, и дизайн, все.
— Последнее слово было за главным тренером, или вы у ребят тоже спрашиваете?
— И тогда, и сейчас ребята видят все в конце.
Sport24
Черчесов - о новой форме сборной России: не может не нравиться то, что ты сам выбирал
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