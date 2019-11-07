Черчесов - о новой форме сборной России: не может не нравиться то, что ты сам выбирал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы относительно новой формы национальной команды.— На чемпионат мира мы выбирали то, что нам подходит, сейчас тоже. Мы принимаем непосредственное участие. Поэтому не может не нравиться то, что ты сам выбирал.— Мне сложно сказать, не считал.— И цвет, и дизайн, все.— И тогда, и сейчас ребята видят все в конце.