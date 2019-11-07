"Скоро Ленин проснется". Уткин — о новой форме сборной России

Известный блогер Василий Уткин высказался о форме, которую сборная России вчера, 7 ноября, представила для участия в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Футболка выполнена преимущественно в красном цвете. Синие и белые полосы воссоздают на рукавах перевернутый российский триколор.

Фото: официальный твиттер сборной России

"В центре обсуждения новой формы сборной России — рукава. Как ни крути — а впрочем, как ты покрутишь рукава-то? — получается перевернутый флаг России. Он же флаг Сербии. Глупость? Замысел?



Да ерунда. Ну, тупо ведь не подумали. Ну, совершенно очевидно, ничего б не стало хуже, если б полоски были в нужном порядке. Но "Адидас" не подумал о России. Мало того - его представления о красоте противопоставляются России - в эстетической системе "Адидаса".



Мне-то все равно, я не патриот. Но вот как быть сотням тысяч болельщиков? Как же теперь будут взвеваться кострами синие ночи? Ужас.



Так или иначе, это же по факту переворот. Он произошел седьмого ноября и затронул основы государственности (статус флага по Конституции).



Скоро Ленин проснется", — написал Уткин.