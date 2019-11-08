Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о новой форме сборной России по футболу на Евро-2020.
"Мне все равно, какая форма у сборной России, пусть хоть голые бегают, лишь бы выигрывали и показывали красивый футбол. Форма имеет значение для игроков, она должна быть качественной и удобной. Какие там полоски, ромбики или квадратики — наплевать.
Самое главное, чтобы команда побеждала, радовала болельщиков своей игрой. Сейчас кто вспомнит, какая была предыдущая форма у сборной. То, что мы идем на втором и скоро у нас матч со сборной Бельгии, которую если мы обыграем, то можем выйти на первое — вот что важно.
В чем там Дзюба будет забивать мячи, в зеленой, в красной или в синей — это неважно. Да хоть без трусов бегает, лишь бы забивал голы, и мы выигрывали, поэтому для меня цвет формы не имеет значения. И обсуждать, какие на нем полоски, кружочки, квадратики — это вообще неважно. Я согласен насчет качества формы, потому что игрокам должно быть комфортно в нем.
Перевернутый российский флаг на рукаве? Когда болельщик сидит на трибуне в Западном секторе на самом вверху, то он эти полоски даже не увидит. Поэтому перевернутые или не перевернутые для меня никакого значения не имеет. А вот то, что сам РФС якобы недоволен формой, то у меня вызывает удивления. Кто тогда заказывает форму, если не РФС? Мне непонятно, если дизайн формы не утверждается со стороны заказчика, то я очень сомневаюсь, что Adidas мог лепить форму по своему усмотрению. Я уверен, что в контракте с Adidas должно быть прописано, что дизайн должен согласован быть с РФС. Поэтому не совсем укладывается в голове подобные вещи", - цитирует Лебедева Sport24.
Лебедев - о форме сборной России: хоть без трусов Дзюба бегает, лишь бы забивал, и мы выигрывали
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