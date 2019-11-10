Ройс не поможет сборной Германии в матчах с Белоруссией и Северной Ирландией

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс из-за травмы лодыжки не приедет в расположение сборной Германии. 30-летний футболист будет восстанавливаться в клубе, сообщает пресс-служба "Боруссии".Ройс был вызван в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Белоруссии (16 ноября, дома) и Северной Ирландии (19 ноября, дома).В текущем сезоне Ройс провел за "Боруссию" 15 матчей и забил 6 голов. В его активе 44 матча и 13 голов за сборную Германии.