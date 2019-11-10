Ахметов довызван в сборную России

"Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение. Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая то, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении команды", — сказано в сообщении в твиттере сборной России.
Ахметов вызван в сборную России ???— Сборная России (@TeamRussia) November 10, 2019
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение. 1/2 pic.twitter.com/G0cZFIf5nA