Ахметов довызван в сборную России

Ахметов вызван в сборную России ???

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение. 1/2 pic.twitter.com/G0cZFIf5nA