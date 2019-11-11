Сборная России тренируется в полном составе

Rusfootball.info Виктор Драгунов. Сборная России начала подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино в Сочи, передает корреспондентВиктор Драгунов.

Фото: Rusfootball.info

Сбор будет проходить с 10 по 14 ноября. В настоящее время национальная команда проводит тренировку. Сборная занимается в полном составе, при этом игроки работают с разной нагрузкой.



Напомним, что сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.