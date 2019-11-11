Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча с Бельгией в рамках отбора к Евро-2020. Встреча состоится 16 ноября.
"Думаю, победить будет реально, но очень тяжело. Бельгия - одна из сильнейших команд в мире, у них все футболисты играют в топовых чемпионатах и клубах. Но при правильном настрое и подготовке есть шанс у нас. При поддержке болельщиков можем добиться положительного результата, они будут гнать нас вперед. Мы должны показать атакующий футбол.
Наша сила в духе, характере, желании биться на каждом участке поля, дисциплине. Саша Головин набрал хорошую форму в "Монако", забивает голы. Артем Дзюба - лидер по системе "гол + пас". Думаю, поэтому реально обыграть бельгийцев", - передает слова Кузяева корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.
Кузяев: сборной России реально обыграть Бельгию (видео)
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