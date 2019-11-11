» » Кузяев: сборной России реально обыграть Бельгию (видео)

Кузяев: сборной России реально обыграть Бельгию (видео)

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча с Бельгией в рамках отбора к Евро-2020. Встреча состоится 16 ноября.

"Думаю, победить будет реально, но очень тяжело. Бельгия - одна из сильнейших команд в мире, у них все футболисты играют в топовых чемпионатах и клубах. Но при правильном настрое и подготовке есть шанс у нас. При поддержке болельщиков можем добиться положительного результата, они будут гнать нас вперед. Мы должны показать атакующий футбол.

Наша сила в духе, характере, желании биться на каждом участке поля, дисциплине. Саша Головин набрал хорошую форму в "Монако", забивает голы. Артем Дзюба - лидер по системе "гол + пас". Думаю, поэтому реально обыграть бельгийцев", - передает слова Кузяева корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кузяев Сборная России Чемпионат Европы Rвидео
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тренировка сборной России в Сочи (видео)
"Я люблю свою расу и борюсь за цвет". Игрок "Шахтера" Тайсон выступил с заявлением
Игроки сборной России дают автографы юным болельщикам (видео)
Глушаков подал в суд на бывшую супругу
Президент "Барселоны": Месси все еще молод. Он будет играть за клуб еще пять лет 1
Болельщик оригинально позвал Дзюбу, чтобы взять автограф (видео) 1
Сборная Испании представила форму на Евро-2020
Уткин: "Спартак" и "Динамо" снова готовы быть фактором в чемпионской гонке 1
Егоров: удаление Зуева ошибочно. Арбитр не полностью видел картинку 4
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Крыльями Советов" 1
Сенников: гол "Локомотив" пропустил, когда травмированный Крыховяк просто стоял и смотрел в другую сторону 2
Клопп: никто не хочет быть первым в ноябре. "Ливерпулю" хочется быть первым в мае
Егоров: Гончаренко после матча ЦСКА с "Сочи" мне не звонил 5
Кузяев: сборной России реально обыграть Бельгию (видео)
Дзюба после тренировки тепло пообщался с болельщиками
Джанаев: каждый ждёт своего шанса (видео) 2
Черчесов: если Ахметов правильно отреагировал на мои слова, это хорошо (видео)
Черчесов не стал оценивать шансы обыграть Бельгию (видео)
Жемалетдинов: игра за сборную более ответственная, ведь ты представляешь свою страну (видео)
Черчесов рассказал, почему Головин и Оздоев тренировались индивидуально (видео) 1
В сборной неудачников футболист, который отличился голом. А ещё Артём Дзюба
Президент "Баварии": в команде были игроки, которые требовали ухода Ковача 1
Сборная Германии представила новую форму
Мактоминей подвернул лодыжку и может пропустить до 8 недель
Головин раздал автографы во время тренировки сборной России
Сборная России тренируется в полном составе
Соболев интересен "Динамо" и "Локомотиву". Его выкуп стоит 150 млн рублей 9
Уткин: не понимаю, кого Тедеско провоцирует на бровке. Человек, считай, танцует 9
Капелло — о Роналду: нужно оставаться чемпионом, даже когда уходишь с поля 1
Из центрального матча в сборной тура один Крыховяк. Зато есть Мелкадзе, который забил столько же, сколько Азмун 4
Все новости