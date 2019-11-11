Головин может не сыграть против Бельгии. Он провёл предыдущий матч на уколах

Участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче отборочного турнира к Евро-2020 против Бельгии пока находится под вопросом

Фото: Федор Успенский, "СЭ"