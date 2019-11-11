23-летний хавбек испытывает дискомфорт в паховой области, а последний матч за «Монако» с «Дижоном» во французской Лиге 1 отыграл на уколах, сообщает «Чемпионат». Решение об участии Александра в матче с Бельгией будет принято тренерским штабом в зависимости от его состояния.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск.
Головин в последнем туре чемпионата Франции своим голом принёс команде победу над «Дижоном» (1:0), что позволило «Монако» подняться на 11 место в таблице Лиги 1.
Головин может не сыграть против Бельгии. Он провёл предыдущий матч на уколах
Участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче отборочного турнира к Евро-2020 против Бельгии пока находится под вопросом
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
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