Черчесов: шансы на победу с Бельгией оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к Бельгии, объяснил, почему Баринов не смог приехать на сборы и прокомментировал состояние Оздоева и Головина, которые пропускали первую тренировку

Фото: Rusfootball.info

— Как оцениваете шансы обыграть Бельгию?



— Шансы оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой. Главное — подготовиться.



— Что больше всего беспокоит на данный момент?



— Это неправильное слово. Сегодняшняя тренировка уже даст пищу для размышлений, будем делать свой план. Иногда сборы и состояние игроков показывают, что необходимо правильно планировать.



Почему не вызван Баринов? Мы объявляли, что Баринов после "Ювентуса" чувствовал себя хорошо, но потом вылезла травма. Мы сами его протестировали и выяснили, что в ближайших двух матчах сборной он нам не поможет. Вызвали Ахметова.



Ахметов сказал, что правильно воспринял слова о том, что ему нужно тренироваться лучше? Мы оцениваем игры и от этого принимаем свои решения. Если он отреагировал так, как сказал, значит это хорошо.



Почему не тренируются Головин и Оздоев? Обычное явление, что на второй день после игры у кого-то что-то вылезает, поэтому мы индивидуально ко всем подходим. Остальные все в нормальном состоянии, сегодня тренировка легонькая, завтра посмотрим, у кого как обстоят дела, - приводит слова главного тренера сборной корреспондент Rusfootball.info



