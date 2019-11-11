Первый канал покажет матч Сан-Марино - Россия

Стало известно, что Первый канал покажет матч квалификационного турнира Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.



Матч Сан-Марино — Россия состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.



Напомним, что Россия, набрав 21 очко в 8 встречах, занимает второе место в турнирной таблице группы I и уже гарантировала себе попадание в финальную часть чемпионата Европы.