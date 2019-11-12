- Традиционный вопрос для дебютанта сборной: как Вам рассказали о том, что происходит в команде? Что удивило, обрадовало или разочаровало?
- Привыкаю к команде, партнерам и тренерам. Связки пока не наигрываем, идет восстановление, а потом уже начинается подготовка к Бельгии - это будет важный матч.
- Непосредственно в бытовом плане что-нибудь отличается от клуба?
- Конечно, чувствуется уровень, масштаб - это национальная команда. Все более ответственно и профессионально. Требуется только выходить и защищать честь своей страны.
- Легкие элементы дедовщины присутствуют?
- Нет, пока не наблюдалось. Вообще, коллектив хороший.
- Что говорит Черчесов? Как-нибудь напутствовал Вас?
- Пока детального разговора не было. Думаю, это впереди.
- Артем Дзюба славится своими шутками, подколами. Но как-то второй день работы команды в Сочи его практически не видно и не слышно.
- В коллективе общение идет, все на позитиве.
- С кем особенно общаетесь в сборной?
- С ребятами с "Краснодара", с Ахметовым. С ними больше всего знаком.
- Бельгию уже начали разбирать?
- Потихоньку да, сегодня начнется теория. Подготовка идет. Все понимают важность игры, матч за первое место в группе.
Rusfootball.info
Фомин: в сборной России чувствуется уровень и масштаб (видео)
Полузащитник сборной России Даниил Фомин, впервые вызванный в национальную команду страны, рассказал об адаптации в коллективе Станислава Черчесова и подготовке к матчу отбора Евро-2020 с Бельгией.
Фото: Rusfootball.info
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