Фомин: в сборной России чувствуется уровень и масштаб (видео)

Полузащитник сборной России Даниил Фомин, впервые вызванный в национальную команду страны, рассказал об адаптации в коллективе Станислава Черчесова и подготовке к матчу отбора Евро-2020 с Бельгией.

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- Привыкаю к команде, партнерам и тренерам. Связки пока не наигрываем, идет восстановление, а потом уже начинается подготовка к Бельгии - это будет важный матч.- Конечно, чувствуется уровень, масштаб - это национальная команда. Все более ответственно и профессионально. Требуется только выходить и защищать честь своей страны.- Нет, пока не наблюдалось. Вообще, коллектив хороший.- Пока детального разговора не было. Думаю, это впереди.- В коллективе общение идет, все на позитиве.- С ребятами с "Краснодара", с Ахметовым. С ними больше всего знаком.- Потихоньку да, сегодня начнется теория. Подготовка идет. Все понимают важность игры, матч за первое место в группе.