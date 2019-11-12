Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном возвращении Игоря Акинфеева в национальную команду.
"Думаю, это исключительно позиция Игоря. Он столько сделал для российского футбола, поэтому он сам вправе принимать решение. Если Акинфеев примет решение о возвращении в сборную, то я буду только рад", — сказал Газзаев в беседе с Sport24.
Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором россияне дошли до 1/4 финала.
Газзаев: если Акинфеев решит вернуться в сборную, я буду только рад
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»