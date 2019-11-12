Врач сборной России: никакого повреждения у Головина нет (видео)

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал состояние Александр Головина. Ранее сообщалось, что он может пропустить игру с Бельгией

- У Головина никакого повреждения нет. Есть перегрузочные давления в паховой области. Изменения не первый день, не первую неделю. А то у нас любят тренеры клубные рассуждать о том, в каком состоянии игроки из сборной возвращаются, а о том, в каком состоянии они туда уезжают, разговоры почему-то не ведутся.Мы сделали обследование. Никаких значимых проблем не увидели. Надеюсь, в ближайшие дни вернётся к тренировкам и против Бельгии мы его увидим.- У Магомеда вчера была плановая индидивидуальная тренировка. Теперь он в общей группе, все хорошо. На сегодняшний день все в общей группе, кроме Головина, - приводит слова Безуглова корреспондент