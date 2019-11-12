- У Дениса Черышева повреждение прямой мышцы бедра. Это от двух до четырёх недель, так что нам он точно не помощник.
Баринов за два дня до матча "Локомотив" - "Краснодар" получил повреждение поясничной мышцы. Срок восстановления 7 - 10 дней, так что помочь нам, такая же ситуация, никак не мог.
От травм никто не застрахован, конец сезона, все сложно дается, тем более команды играют на два фронта. Понимание этого мы закладываем в риски.
Сегодняшний тест? Это больше информация для тренеров. По нашим игрокам у нас есть показателя на протяжении долгого времени. Благодаря этому мы можем сравнивать показатели одного и того же игрока на разных отрезках. Каждое утро тренер получает от врачей информацию по функциональному состоянию игроков. Вы это не всегда замечаете, но тренер дозирует нагрузку.
В общем и целом сборная находится в очень хорошем состоянии, так что надеемся показать максимум против Бельгии, - приводит слова Безуглова корреспондент Rusfootball.info
Безуглов прокомментировал повреждения Баринова и Черышева (видео)
Врач сборной России Эдуард Безуглов объяснил повреждения, из-за которых Баринов и Черышев не смогут принять участие в отборочных матчах на Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино, и заявил, что сборная находится в очень хорошем состоянии
Фото: nevasport
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