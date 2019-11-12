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Ерохин: Бельгию возможно обыграть. Мы будем знать, как действовать против них (видео)

Полузащитник сборной России Александр Ерохин - о ходе подготовки национальной команды к матчу отбора Евро-2020 с Бельгией, отношении к Станиславу Черчесову и новой форме сборной России.
Фото: Rusfootball.info
- Какие мероприятия сегодня были у сборной России?
- Была немножко более интенсивная работа, а также функциональное тестирование, которое проводится на каждом сборе, что оценить наше состояние, подвести к нужному.

- Бывает ли, что по итогам таких тестов тренерский штаб сборной вызывает кого-то "на ковер" при неудовлетворительных показателях?
- На ковер - нет, просто потом дозируют нагрузку.

- Вы наверняка общаетесь с Александром Головиным. Уже второй день он занимается индивидуально и, вероятно, испытывает какие-то проблемы со здоровьем.
- Это лучше у него самого или медицинского штаба спросить. Его организм, он сам должен чувствовать состояние.

- Как оцениваете командные тренировки сборной России на сборе в Сочи?
- Естественно, главный тренер для нас как психолог, всегда находит нужные слова. К примеру, во время теоретических занятий может нас приободрить, что-то сказав нужно. Знает подход к каждому футболисту отдельно.

- Как оцениваете поле в Сочи, где занимается сборная?
- Поле отличное, условия великолепные. Все условия созданы, чтобы мы готовились.

- Со сборной Бельгии матч будет за первое место в отборочной группе. С какими настроем подходите, возможно ли их обыграть с нужным счетом?
- Возможно. С сегодняшнего дня у нас начнутся теоретические занятия, тренеры подскажут, как и что делать. Понятно, что игроки у Бельгии высококлассные, но у нас будет определенная тактика, и мы будем знать, как действовать против них и добиться того результата, который нам нужен.

- По ситуации с Головиным: если у Вас ощущение, что Вы - первый кандидат на его замену, если он не сможет сыграть в ближайших матчах сборной?
- В любом случае, конкуренция в сборной всегда высокая, приезжает по 25 человек. Каждый хочет сыграть, каждый хочет помочь команде. У тренеров будет достаточно времени, чтобы посмотреть состояние футболистов. И уже от этого отталкиваться будут.

- Все билеты на игру Россия - Бельгия в Санкт-Петербурге проданы. Чувствуется ли возвращение ажиотажа вокруг сборной, как на чемпионате мира - 2018?
- На всех матчах, в том числе после чемпионата мира в России, нас отлично поддерживают на всех стадионах. Уверен, наши болельщики поддержат нас великолепно.

- Что бы хотели пожелать болельщикам в преддверии наступающих матчей?
- Верить в команду, поддерживать команду. И мы своим отношением отплатим на поле.

- Как вам новая форма сборной России, на которой будете выступать на Евро-2020?
- Форма, думаю, отличная. Когда выпускают новый комплект, всегда мнения делятся 50 на 50. Многим не нравится, но потом со временем привыкают, особенно когда команда начинает добиваться в ней успеха.

- А перевернутый флаг?
- Сыграем в этой форме, а потом уже почувствуем, фартовая или нет.



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Теги: Чемпионат Европы Сборная России Ерохин Сборная Бельгии Rвидео
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