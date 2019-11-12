Ерохин: Бельгию возможно обыграть. Мы будем знать, как действовать против них (видео)

Полузащитник сборной России Александр Ерохин - о ходе подготовки национальной команды к матчу отбора Евро-2020 с Бельгией, отношении к Станиславу Черчесову и новой форме сборной России.

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- Была немножко более интенсивная работа, а также функциональное тестирование, которое проводится на каждом сборе, что оценить наше состояние, подвести к нужному.- На ковер - нет, просто потом дозируют нагрузку.- Это лучше у него самого или медицинского штаба спросить. Его организм, он сам должен чувствовать состояние.- Естественно, главный тренер для нас как психолог, всегда находит нужные слова. К примеру, во время теоретических занятий может нас приободрить, что-то сказав нужно. Знает подход к каждому футболисту отдельно.- Поле отличное, условия великолепные. Все условия созданы, чтобы мы готовились.- Возможно. С сегодняшнего дня у нас начнутся теоретические занятия, тренеры подскажут, как и что делать. Понятно, что игроки у Бельгии высококлассные, но у нас будет определенная тактика, и мы будем знать, как действовать против них и добиться того результата, который нам нужен.- В любом случае, конкуренция в сборной всегда высокая, приезжает по 25 человек. Каждый хочет сыграть, каждый хочет помочь команде. У тренеров будет достаточно времени, чтобы посмотреть состояние футболистов. И уже от этого отталкиваться будут.- На всех матчах, в том числе после чемпионата мира в России, нас отлично поддерживают на всех стадионах. Уверен, наши болельщики поддержат нас великолепно.- Верить в команду, поддерживать команду. И мы своим отношением отплатим на поле.- Форма, думаю, отличная. Когда выпускают новый комплект, всегда мнения делятся 50 на 50. Многим не нравится, но потом со временем привыкают, особенно когда команда начинает добиваться в ней успеха.- Сыграем в этой форме, а потом уже почувствуем, фартовая или нет.