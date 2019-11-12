"Форма, думаю, отличная. Когда выпускают новый комплект, всегда мнения делятся 50 на 50. Многим не нравится, но потом со временем привыкают, особенно когда команда начинает добиваться в ней успеха. Перевернутый флаг? Сыграем в этой форме, а потом уже почувствуем, фартовая или нет", - передает слова Ерохина корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.
Ерохин - о новой форме сборной России: посмотрим, фартовая она или нет (видео)
Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от нового комплекта формы национальной команды, в которой она будет играть на чемпионате Евро-2020.
Фото: Rusfootball.info
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