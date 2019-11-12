Ерохин - о новой форме сборной России: посмотрим, фартовая она или нет (видео)

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от нового комплекта формы национальной команды , в которой она будет играть на чемпионате Евро-2020.

Фото: Rusfootball.info

"Форма, думаю, отличная. Когда выпускают новый комплект, всегда мнения делятся 50 на 50. Многим не нравится, но потом со временем привыкают, особенно когда команда начинает добиваться в ней успеха. Перевернутый флаг? Сыграем в этой форме, а потом уже почувствуем, фартовая или нет", - передает слова Ерохина корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.



