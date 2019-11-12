Ерохин: болельщики отлично поддерживают сборную. Мы отплатим своим отношением на поле (видео)

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о пожеланиях болельщикам национальной команды.

Фото: Rusfootball.info

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о пожеланиях болельщикам национальной команды.



"Пожелания болельщикам? Верить в команду, поддерживать команду. И мы своим отношением отплатим на поле.



Все билеты на матч с Бельгией в Санкт-Петербурге проданы? На всех матчах, в том числе после чемпионата мира в России, нас отлично поддерживают на всех стадионах. Уверен, наши болельщики поддержат нас великолепно", - передает слова Ерохина корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.



