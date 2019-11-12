Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил перспективы полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева в национальной команде.
"Мне кажется, у него большое будущее в национальной команде. Видно, что у него все хорошо с головой, скромный, работяга. Помню его еще по матчам молодежной команды "Локомотива" с дублем "Спартака". Уже там Бакаев выделялся своей скоростью, обводками, пасами, умением владеть левой ногой. И сейчас он поймал птицу счастья, доказал своей работой, что достоин шанса выступать за сборную. Видно, что звездная болезнь ему не грозит.
Думаю, Зелимхан еще будет прогрессировать. Поэтому можно только порадоваться за таких ярких молодых футболистов, которых, к сожалению, у нас не столь много", — цитирует Сычева "RT на русском".
Бакаев был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против команд Бельгии (16 ноября в Санкт-Петербурге) и Сан-Марино (19 ноября в Серравалле).
Сычев: у Бакаева большое будущее в сборной России
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