Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России не сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - цитирует пресс-службу РФС "Чемпионат".
Несколько дней назад сборная России представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
Сборная России не сыграет в новой форме в матчах с Бельгией и Сан-Марино
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