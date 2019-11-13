Головин приступил к тренировкам в общей группе сборной России

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино в Сочи.

Фото: Rusfootball.info

Сегодня, 13 ноября, сборная России работает в полном составе, за исключением Федора Кудряшова (небольшое недомагание), который будет заниматься по индивидуальной программе, передает корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.



Первую тренировку в общей группе проводит полузащитник Александр Головин, который предыдущие два дня занимался индивидуально.



Напомним, сбор будет проходить по 14 ноября.



Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.