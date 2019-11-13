- Вчера у команды был функциональный тест, сегодня большое количество работы с мячом. Какие эмоции от тренировок?
- Все классно, в Сочи отличная погода, отличные условия. Пришли посмотреть мальчишки на наше занятие. Все здорово, готовимся. Эмоции только положительные.
- Дети во время тренировки шумно себя вели, кричали фамилии игроков. Это не отвлекает?
- Нет, не мешает. После тренировки обязательно подойдем с ребятами, распишемся, сфотографируемся.
- Появилась информация, что сборная России недовольна новой формой.
- Мы играем в той форме, которую представляют нам РФС и adidas.
- Вы сказали об отличном эмоциональном фоне в сборной. Наверное, это после "Ростова"?
- Всегда, когда приезжаю в сборную России, стараюсь максимально переключиться, потому что здесь высокие задачи и цели. Все мысли только здесь.
- Что думаете о предстоящем матче с командой Бельгии?
- Готовимся, процесс идет, изучаем соперника. Готовимся к хорошей игре.
- Какие акценты были расставлены тренерским штабом на теории?
- Это нельзя рассказывать. Готовимся - время еще есть.
- Какие преимущества сборной России перед бельгийцами можно выделить?
- Дисциплина, выполнение установки, самоотдача. Плюс мы играем дома, в Питере. Уверен, будет полный стадион, хорошая атмосфера.
Rusfootball.info
Ионов: у сборной России только положительные эмоции. В Сочи отличные условия (видео)
Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о ходе подготовки сборной России к матчу отборочного раунда Евро-2020 с командой Бельгии.
Фото: Rusfootball.info
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