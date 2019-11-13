Ионов: у сборной России только положительные эмоции. В Сочи отличные условия (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о ходе подготовки сборной России к матчу отборочного раунда Евро-2020 с командой Бельгии.

Фото: Rusfootball.info

- Все классно, в Сочи отличная погода, отличные условия. Пришли посмотреть мальчишки на наше занятие. Все здорово, готовимся. Эмоции только положительные.- Нет, не мешает. После тренировки обязательно подойдем с ребятами, распишемся, сфотографируемся.- Мы играем в той форме, которую представляют нам РФС и adidas.- Всегда, когда приезжаю в сборную России, стараюсь максимально переключиться, потому что здесь высокие задачи и цели. Все мысли только здесь.- Готовимся, процесс идет, изучаем соперника. Готовимся к хорошей игре.- Это нельзя рассказывать. Готовимся - время еще есть.- Дисциплина, выполнение установки, самоотдача. Плюс мы играем дома, в Питере. Уверен, будет полный стадион, хорошая атмосфера.