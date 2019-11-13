- Какие акценты были расставлены тренерским штабом на теории при подготовке к матчу со сборной Бельгии?
- Это нельзя рассказывать. Готовимся - время еще есть.
- Какие преимущества сборной России перед бельгийцами можно выделить?
- Дисциплина, выполнение установки, самоотдача. Плюс мы играем дома, в Питере. Уверен, будет полный стадион, хорошая атмосфера.
Rusfootball.info
Ионов рассказал, какие преимущества у сборной России перед Бельгией (видео)
Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о том, за счет чего сборной России может превзойти Бельгию в матче отборочного раунда Евро-2020.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»