Ионов рассказал, какие преимущества у сборной России перед Бельгией (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о том, за счет чего сборной России может превзойти Бельгию в матче отборочного раунда Евро-2020.

Фото: Rusfootball.info