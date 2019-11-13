Караваев: спокойно могу сыграть слева (видео)

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал подготовку к отборочным встречам с Бельгией и Сан-Марино, а также ответил, что команда не думает о разнице мячей с Бельгией

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- Дети на тренировках? Приятно, что приходят ребята, что наши тренировки смотрят болельщики. Это не отвлекает, потому что мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. На тренировке так же, как и в игре, иногда не слышишь болельщиков.Новые мячи, которые будут на Евро? Мяч как мяч, круглый. Ничем не отличается. Газон сделали на три сантиметра ниже по просьбе Черчесова? Газон шикарный, погода тоже, все условия для подготовки к играм вообще фантастические. Всё хорошо, готовимся, все в позитивном настроении. Мяч круглый, поле ровное.Эмоции от дебюта за сборную? Приятные эмоции, но главное, что помог команде выполнить задачу в такой важной игре. Игра с Бельгией? Обсуждаем предстоящего соперника и постараемся показать максимум, набрать три очка.- Об этом не думаем, готовимся к матчу. Самое главное - три очка.Моя позиция на поле? Справа мне играть комфортнее, это моя позиция. Но спокойно могу сыграть слева, как это было в матчах за клуб. Здесь никаких проблем. Где тренер скажет, там и буду играть, - приводит слова игрока корреспондент