Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о форме, в которой сборная России может сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
- Ходят слухи, что сборной не понравилась форма, что можете сказать?
- Ничего. Нам выдают форму - мы должны в ней играть. Больше ничего сказать вам не могу. Нехорошая она? В каком смысле она может быть нехорошей?
- В плане дизайна...
- Футболисты не могут на это повлиять, поэтому... Удобная ли она? Я в ней два часа проходил, было нормально.
Новая форма не понравилась сборной. С Бельгией сыграем в той, в которой начинали отбор
Rusfootball.info
Ал. Миранчук - о новой форме сборной России: в каком смысле она может быть нехорошей? (видео)
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о форме, в которой сборная России может сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
Фото: Rusfootball.info
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