Ал. Миранчук - о новой форме сборной России: в каком смысле она может быть нехорошей? (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о форме, в которой сборная России может сыграть на чемпионате Европы 2020 года.

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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о форме, в которой сборная России может сыграть на чемпионате Европы 2020 года.- Ничего. Нам выдают форму - мы должны в ней играть. Больше ничего сказать вам не могу. Нехорошая она? В каком смысле она может быть нехорошей?- Футболисты не могут на это повлиять, поэтому... Удобная ли она? Я в ней два часа проходил, было нормально.