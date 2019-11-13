В "Вечернем Урганте" пошутили над тем, как Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России

"Вратарь Игорь Акинфеев может вернуться в состав сборной России по футболу, которую покинул после ЧМ-2018. Как сообщают СМИ, главный тренер сборной Станислав Черчесов уговаривал игрока вернуться к финальной части Евро-2020. Голкипер пока отказывается, однако может поменять свое мнение.У нас есть фото: как Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную", — говорится в инстаграме "Вечернего Урганта", где главный тренер и вратарь были представлены в роли героев фильма "Москва слезам не верит".